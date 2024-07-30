Гаврилов — о Соболеве: «Пусть едет в «Зенит»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном уходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Что думаю о Соболеве? Пусть едет в «Зенит», — приводит слова Гаврилова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее 27-летний футболист был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

Действующий трудовой договор Соболева со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь с половиной миллионов евро.

В третьем туре РПЛ «Спартак» встретится дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет 5 августа.