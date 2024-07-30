Таранов назвал главную беду «Краснодара»

Бывший лидер самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов порассуждал о сегодняшнем «Краснодаре» и назвал главный недостаток южан.

«Не очень получается выход в атаку, не могут забить и выиграть. Полагаю, в команде недостаточно опытных и квалифицированных футболистов. При всём уважении к Смолову, не хватает в атаке Кордобы», - говорит Таранов для «Чемпионата».

Напомним, что в двух первых турах РПЛ «Краснодару» не удалось победить. В первом туре «быки» сыграли вничью с «Ахматом» в гостях (1:1), а во втором дома с «Динамо» из Махачкалы (0:0). Главным тренером команды является Мурад Мусаев.