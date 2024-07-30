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В «Ростове» назвали единственное условие трансфера Глебова

30 Июля 2024 • 18:24 Комментировать

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает пост спортивного директора, высказался на тему возможного ухода из клуба полузащитника Данила Глебова. По словам Рыскина, сейчас, после старта нового сезона, Глебов может уйти только при поступлении действительно привлекательного предложения.

«Мы вошли в чемпионат. Как мы будем продавать одного из лидеров? Чтобы Глебов сейчас ушёл, предложение должно быть необычайно привлекательным», - цитирует Рыскина Sport24.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Данила Глебова в 8 миллионов евро. За «Ростов» полузащитник играет с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов Алексей Рыскин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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