В «Ростове» назвали единственное условие трансфера Глебова

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает пост спортивного директора, высказался на тему возможного ухода из клуба полузащитника Данила Глебова. По словам Рыскина, сейчас, после старта нового сезона, Глебов может уйти только при поступлении действительно привлекательного предложения.

«Мы вошли в чемпионат. Как мы будем продавать одного из лидеров? Чтобы Глебов сейчас ушёл, предложение должно быть необычайно привлекательным», - цитирует Рыскина Sport24.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Данила Глебова в 8 миллионов евро. За «Ростов» полузащитник играет с 2019 года.