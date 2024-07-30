Пономарёв — о работе Станковича: «Появился спартаковский футбол»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

По мнению эксперта, «красно-белые» демонстрируют хорошую игру.

«Появился спартаковский футбол — интересный и непредсказуемый, с пасом, нестандартными решениями. Станкович стоит на правильном пути», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Специалист отметил, что у «Спартака» есть отличные исполнители, которые подходят под такой футбол.

По итогам двух сыгранных матчей «красно-белые» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в копилке три очка.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Крыльями Советов». Игра между командами пройдет 5 августа.