«Локомотив» получит деньги после трансфера Миранчука в МЛС

В игровой карьере полузащитника Алексея Миранчука наступает новый этап. Во вторник было объявлено о переходе россиянина в «Атланта Юнайтед». Футболист заключил контракт до конца 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

После осуществления этого трансфера деньги по программе солидарности получит «Локомотив», воспитанником которого Миранчук является. Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

«Нам причитается определённый процент по программе солидарности, так что мы должны получить», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алексей Миранчук покинул «Локомотив» в начале сентября 2020 года.