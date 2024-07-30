​Сёмин: «Тюкавину предстоит подтвердить свой статус»

Заслуженный отечественный специалист Юрий Сёмин прокомментировал положение российского нападающего Константина Тюкавина, который ярко провёл прошлый сезон, но пока что не сумел записать на свой счёт ни одного мяча в прошедших двух матчах нового чемпионата. Сёмин считает, что Тюкавину необходимо будет подтвердить свой статус.

- Думаю, он должен подтвердить свой статус в этом сезоне. Он самолюбивый парень, который хочет двигаться вперед, у него есть азарт. Главное — ни на что не отвлекаться, - цитирует слова .Сёмина «РБ Спорт».

Контракт Тюкавина с московским клубом рассчитан до 2028 года.