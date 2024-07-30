Генич сделал прогноз по будущему Соболева

Форвард Александр Соболев недавно был отстранён от тренировок с первой командой «Спартака» на фоне информации о желании перейти в «Зенит». Новый комментарий по поводу ситуации Соболева дал известный комментатор Константин Генич. По его мнению, с высокой долей вероятности трансфера не будет.

«На 80% уверен, что Соболев останется в «Спартаке». Если «Зенит» не захочет продавать Кассьерру, не понимаю, зачем им его продавать. Не понимаю, зачем Соболев «Зениту» по игровым причинам. Может быть, Семак так упёрся, что нужен Соболев», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Геничу кажется, что в скором времени «Спартак» вернёт Соболева к работе с основным составом.

Напомним, что на минувших выходных «Спартак» без Александра Соболева добился гостевой победы над «Химками» во втором туре Российской премьер-лиги со счётом 3:1. На текущий момент «красно-белые» имеют три зачётных балла в своём активе.