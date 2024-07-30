Лунёв: Моя цель в «Динамо» - чемпионство

Страж ворот «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, является ли целью команды финиш в тройке сильнейших команд Российской премьер-лиги.

«Если это официальная задача руководства, то да. Если объявили такую задачу, то ладно, но у меня в голове другие цели. У спортсмена только одна задача – чемпионство. Это нормально», - цитирует Лунёва Sport24.

Напомним, что «Динамо» начало новый сезон Российской премьер-лиги с двух побед. С одинаковым счётом 3:1 команда Марцела Лички обыгрывала на своём поле «Факел» и «Локомотив».

Ближайший матч «Динамо» проведёт в среду, 31 июля, - против «Спартака» в Кубке России.