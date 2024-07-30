Кузьмичёв полагает, что Джикия продолжит карьеру в Европе или Турции

Бывший футболист Владимир Кузьмичёв порассуждал о Георгии Джикии. Опытный защитник в конце прошлого сезона покинул московский «Спартак» и до сих пор пребывает без клуба, являясь свободным агентом.

По мнению эксперта, теперь Джикию ожидает переезд в Европу или Турцию, так как вариант в России за два месяца ему найти не удалось.

«Варианты в России, которые были, они по той или иной причине не устроили. Так что Турция или Европа. Георгий занимается индивидуально и держит себя в форме», - говорит Кузьмичёв для «Чемпионата».

Последние семь лет карьеры Джикия с переменным успехом провёл в «Спартаке».