Известен номер Довбни в московском «Спартаке»

37-летний голкипер Александр Довбня будет выступать в московском «Спартаке» под 16-м номером на спине.

Напомним, что о переходе опытного вратаря «Спартак» объявил на прошлой неделе. В прошлом сезоне Александр защищал цвета ярославского «Шинника». Футболист подписал контракт с «красно-белыми» сроком на один сезон.

Отметим, что во вратарской обойме «Спартака» также есть более молодые Александр Максименко и Александр Селихов. Основным вратарём «красно-белых» является Максименко.

Возглавляет «Спартак» серб Деян Станкович. Во втором туре РПЛ при Станковиче «Спартак» впервые победил, обыграв «Химки» (3:1).

Шавло: «Играть Довбня в «Спартаке» не будет»