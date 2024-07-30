Судя по всему, защитник «Зенита» Роберт Ренан остаётся на радаре «Интера». Портал TodoFichajes рассказывает о том, что миланский клуб полон решимости заполучить игрока, способного действовать как в центре обороны, так и слева.

По данным источника, «Интер» готов заплатить за Ренана 11 миллионов евро. В стане чемпионов Италии считают, что такой суммы будет достаточно для трансфера 20-летнего футболиста.

Стоит сказать, что в настоящий момент Роберт Ренан выступает за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Ранее молодой бразилец не смог закрепиться в основной обойме «Зенита», поэтому вернулся на родину получать ценный опыт.