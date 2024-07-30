Тарханов — о Барко: «Быстренький, техничный, штрафной хорошо исполнил»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханова поделился комментарием об игре новичка «красно-белых» Эсекьеля Барко.

«Аргентинец Барко — неплохой игрок. Быстренький, техничный, штрафной хорошо исполнил. Когда раньше смотрел его игру в Аргентине, обратил внимание, что он много голов забивал издали», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В своем дебютном матче за «Спартак» 25-летний Барко отметился забитым мячом со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.

Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.