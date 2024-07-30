Зобнин – о Барко: «Такого игрока нам не хватало, он делает разницу»

Роман Зобнин высказался о новичке московского «Спартака» Эсекьеле Барко. В минувшее воскресенье аргентинец уже забил свой дебютный гол за «красно-белых». Пришёлся гол на дебютный матч Барко за «Спартак» против «Химок» во втором туре сезона РПЛ (3:1).

«Барко — человек, который делает разницу. Это то, что нам было надо. В атаке не хватало агрессии. Я надеюсь, он и впредь будет помогать нам именно впереди и будет забивать», - говорит Зобнин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Барко официально перешёл в столичный «Спартак» лишь на прошлой неделе из «Ривер Плейта» за немалую сумму в 14 млн евро.

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