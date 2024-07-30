Эракович рассказал, как относится к тренеру «Спартака» Станковичу

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович поделился комментарием о наставнике «Спартака» Деяне Станковиче.

Напомним, до перехода в «Зенит» Эракович мог оказаться в московском клубе.

«У меня наилучшее мнение о Деяне. Это тот человек, который дал мне шанс заиграть в основном составе «Црвены Звезды», — цитирует Эраковича «Матч ТВ».

После двух сыгранных туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

31 июля «красно-белые» сыграют с «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Начало поединка запланировано на 18:30 по мск.