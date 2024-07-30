Хомуха рассказал, почему «Зенит» мощно стартовал в новом сезоне

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Зенита» на старте нового сезона.

По мнению специалиста, «сине-бело-голубые» прибавили за счет качественной работы в межсезонье, ведь команда не только усилилась, но и улучшила качество игры.

«Были сделаны выводы относительно прошлого сезона. Прежде всего, внутрикомандная конкуренция стала выше», — приводит слова Хомухи Vprognoze.

Эксперт отметил, что за счет конкуренции у игроков «Зенита» выросла мотивация.

На данный момент подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате России, набрав шесть очков в двух сыгранных турах.