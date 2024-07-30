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Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира

30 Июля 2024 • 16:39 Комментировать (1)

Стало известно, какие игроки являются самыми дорогими в сильнейших лигах мира.

Пресс-служба авторитетного портала Transfermarkt опубликовала список из 15 футболистов, которые являются самыми дорогими в своих лигах.

На первое место эксперты поставили полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, стоимость которого составляет 180 миллионов евро. Вторая строчка досталась форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, который тоже оценивается в 180 млн. Замыкает топ-3 хавбек «Байера» Флориан Вирц (130 млн). Полностью список выглядит следующим образом:

  • Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Ла Лига) — 180 млн евро;
  • Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», АПЛ) — 180 млн евро;
  • Флориан Вирц («Байер», Бундеслига) — 130 млн евро;
  • Лаутаро Мартинес («Интер» Милан, Серия А) — 80 млн евро;
  • Хави Симонс («ПСЖ», Лига 1) — 180 млн евро;
  • Виктор Дьёкереш («Спортинг», Примейра) — 65 млн евро;
  • Мусса Диаби («Аль-Иттихад», Саудовская Про-лига) — 55 млн евро;
  • Йохан Бакайоко (ПСВ, Эредивизие) — 45 млн евро;
  • Георгий Судаков («Шахтёр», УПЛ) — 35 млн евро;
  • Эстевао («Палмейрас», бразильская Серия А) — 30 млн евро;
  • Билал Эль-Ханнус («Генк», Бельгия) — 30 млн евро;
  • Ферди Кадиоглу («Фенербахче», Суперлига) — 30 млн евро;
  • Лионель Месси («Интер Майами», МЛС) — 30 млн евро;
  • Крисенсио Саммервилль («Лидс», Чемпионшип) — 20 млн евро;
  • Эдуард Сперцян («Краснодар», РПЛ) — 20 млн евро;
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Краснодар Лионель Месси Манчестер Сити Интер Майами Эрлинг Холанн Флориан Вирц Эдуард Сперцян Джуд Беллингем Байер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Nam4uK
30 Июля 2024 в 17:03
По Хави Симонсу ошибка. Он 80 млн на трансфермаркет.
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