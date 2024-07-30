Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира

Стало известно, какие игроки являются самыми дорогими в сильнейших лигах мира.
Пресс-служба авторитетного портала Transfermarkt опубликовала список из 15 футболистов, которые являются самыми дорогими в своих лигах.
На первое место эксперты поставили полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, стоимость которого составляет 180 миллионов евро. Вторая строчка досталась форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, который тоже оценивается в 180 млн. Замыкает топ-3 хавбек «Байера» Флориан Вирц (130 млн). Полностью список выглядит следующим образом:
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Ла Лига) — 180 млн евро;
- Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», АПЛ) — 180 млн евро;
- Флориан Вирц («Байер», Бундеслига) — 130 млн евро;
- Лаутаро Мартинес («Интер» Милан, Серия А) — 80 млн евро;
- Хави Симонс («ПСЖ», Лига 1) — 180 млн евро;
- Виктор Дьёкереш («Спортинг», Примейра) — 65 млн евро;
- Мусса Диаби («Аль-Иттихад», Саудовская Про-лига) — 55 млн евро;
- Йохан Бакайоко (ПСВ, Эредивизие) — 45 млн евро;
- Георгий Судаков («Шахтёр», УПЛ) — 35 млн евро;
- Эстевао («Палмейрас», бразильская Серия А) — 30 млн евро;
- Билал Эль-Ханнус («Генк», Бельгия) — 30 млн евро;
- Ферди Кадиоглу («Фенербахче», Суперлига) — 30 млн евро;
- Лионель Месси («Интер Майами», МЛС) — 30 млн евро;
- Крисенсио Саммервилль («Лидс», Чемпионшип) — 20 млн евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар», РПЛ) — 20 млн евро;
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