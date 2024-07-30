Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира

Стало известно, какие игроки являются самыми дорогими в сильнейших лигах мира.

Пресс-служба авторитетного портала Transfermarkt опубликовала список из 15 футболистов, которые являются самыми дорогими в своих лигах.

На первое место эксперты поставили полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, стоимость которого составляет 180 миллионов евро. Вторая строчка досталась форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, который тоже оценивается в 180 млн. Замыкает топ-3 хавбек «Байера» Флориан Вирц (130 млн). Полностью список выглядит следующим образом: