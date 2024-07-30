Мирзов: Не удивлён, что гол в ворота «Спартака» отменили

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался о незасчитанном голе своей команды в матче со «Спартаком».

Напомним, в конце первого тайма «Химки» открыли счет, но гол был отменен из-за фола на Умярове.

По словам Мирзова, он сказал судье, что никакого нарушения не было, ведь никто из «Спартака» даже не спорил, кроме Умярова.

«Удивлен ли решением арбитра? Не удивлен. Но стало неприятно», — цитирует Мирзова «РБ Спорт».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась поражением «Химок» от «Спартака» со счетом 1:3.

В следующем туре подмосковный коллектив встретится в гостях «Рубином».