Петржела считает, что Семак мог бы тренировать «ПСЖ»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, мог бы действующий главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак работать в Европе.

— Да, конечно, почему нет? Он шесть раз подряд приводит «Зенит» к чемпионству, а это о многом говорит, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Семак мог бы успешно работать во французском «ПСЖ», однако сейчас никто не зовет российских тренеров из-за санкций.

Сегодня, 30 июля, «Зенит» примет на своем поле «Факел» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.