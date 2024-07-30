Лига чемпионов БРИКС – олимпийский чемпион предлагает создать свой турнир

Известный в прошлом биатлонист Дмитрий Васильев, который выигрывал олимпийское золото в 1984 и 1988 годах, высказался о санкциях, с которыми столкнулся российский спорт и в футбол в частности.

По словам Васильева, в условиях изоляции важно поддерживать спортсменов и создавать для них соревнования. Васильев предложил создать футбольную Лигу чемпионов среди стран БРИКС.

«Никто не запрещает и не мешает создавать любые форматы турниров, которые только возможно реализовать. Это касается и Лиги чемпионов стран БРИКС. Главное, чтобы это было смотрибельно, интересно и чтобы это нашло отклик в других странах», - цитирует Васильева Legalbet.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.