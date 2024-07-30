Старший тренер Величко Капланович покинул «Пари НН» по состоянию здоровья. Об этом сообщает генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

— Клуб выражает благодарность тренеру и желает крепкого здоровья. Ждем новой встречи. Все будет хорошо, — написал функционер.

Уточняется, что новым старшим тренером был назначен Слависа Капланович — это брат Величко.

После двух сыгранных туров «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, не сумев набрать ни одного очка.

В третьем туре подопечные Саши Илича встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».