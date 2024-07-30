Тикнизян: «Мы не должны зависеть от одной фамилии»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о лидерах команды. Футболист считает, что «железнодорожники» не должны зависеть от конкретных футболистов. По словам Тикнизяна, в прошлом сезоне на каком-то этапе лидером был Максим Глушенков (летом ушёл в «Зенит»), а на каком-то – Илья Лантратов.

«Я не могу сказать, что в «Локомотиве» есть один явный лидер. Всё зависит от ситуации и формы футболистов. Мы не должны зависеть от одной фамилии, должны зависеть друг от друга. Потому что мы команда и одно целое», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «Локомотив» имеет три очка в своём активе. Команда Михаила Галактионова обыграла «Акрон» (3:2), но проиграла «Динамо» (1:3).