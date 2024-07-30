Пименов — о переходе Худякова в «Штурм»: «Это реклама РПЛ»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал переезд экс-вратаря «железнодорожников» Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

По мнению эксперта, Худяков будет основным вратарем «Штурма».

«Он будет получать игровую практику и опыт игры за рубежом. Я считаю, это очень хороший трансфер. Плюс это реклама РПЛ», — заявил Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее 20-летний Худяков выступал за «Локомотив», однако текущим летом покинул клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне голкипер ни разу не появился на поле.

22 июля Худяков стал игроком «Штурма», подписав контракт на четыре года.