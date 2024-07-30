Дивеев выразил надежду на скорое снятие санкций со сборной России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, рассчитывает ли он ещё сыграть за сборную России в официальном матче или на крупном турнире.

«Я надеюсь, они будут скоро», - цитирует 24-летнего Дивеева «Чемпионат».

Как известно, в 2022 году УЕФА и ФИФА ввели санкции в отношении Российского футбольного союза. С тех пор сборная России может проводить только товарищеские матчи. Когда эти санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, сказать сложно.

Игорь Дивеев провёл за сборную России 15 матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол.

В следующий раз сборная России должна собраться в сентябре.