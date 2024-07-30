Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил латиноамериканских легионеров московского «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

- Трудно так сказать по одной игре. Угальде забил только в тринадцатом или четырнадцатом матче за «Спартак» в Премьер-лиге забил. Есть какие-то качества у него и у Барко вроде. Всё зависит от желания, от самоотдачи, от мотивации, от готовности этих людей играть через не могу. Часто бывает, легионеры матч в России сыграют, поймут, куда попали, и валяют дурака дальше, выходят и стоят на поле. Но есть надежда, – сказал Чугунов.

Эсекьель Барко забил за «Спартак» в дебютном же матче – в ворота «Химок» («красно-белые» победили 3:1).