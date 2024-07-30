Угальде: «Мне было тяжело из-за отсутствия голов»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде признался, что переживал из-за голевой засухи.

Напомним, в минувшем матче с «Химками» (3:1) Угальде забил свой первый мяч в рамках Российской премьер-лиги.

«В концовке прошлого сезона мне было немного тяжело из-за отсутствия голов. Я нападающий и хочу забивать. Но мне нужно было время на адаптацию», — приводит слова Угальде «Спорт-Экспресс».

Форвард выступает за «Спартак» с января 2024 года. За трансфер 22-летнего костариканца «красно-белые» выложили 13 миллионов евро.

В понедельник, 5 августа, «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках третьего тура чемпионата России.