Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил «Химки». В двух первых турах чемпионата России команда Франка Артиги дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и потерпела поражение от московского «Спартака» (1:3).

- «Химки» идут по своему сценарию. Не понимаю, почему там так часто меняются тренеры и футболисты. Я, конечно, не знаю всей кухни, но сильный тренер привёл команду к первому месту в Первой лиге. Однако Талалаева выгнали. А вместо него взяли тренера, который с «Родиной» занял пятое место в Первой лиге. Зачем это заполонение испанскими тренерами? Раз чемпионат Европы выиграла сборная Испании, значит, больше испанских тренеров должно быть в Премьер-лиге, что ли? А наших специалистов куда девать?

Футболистов «Химки» взяли предпенсионного возраста. Мирзов нормально играет, а больше там не на кого смотреть. Заболотный? Не знаю, по каким причинам Федотов держал его в ЦСКА. Я никогда не считал Заболотного каким-то особенным игроком. Обыкновенный серый нападающий. Ну да, забивал что-то. Не может же нападающий пятнадцать лет играть и ничего не забить. Глушаков способен только интервью давать. Рассказывает, что ещё в сборную рассчитывает попасть. Ну смешно вообще, – заявил Стипиди.

Сегодня, 30 июля, Франку Артиге исполняется 48 лет.

В первом туре группового этапа Кубка России «Химки» сыграют с «Оренбургом», а в третьем туре Премьер-лиги – с «Рубином».