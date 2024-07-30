«Локомотив» продлил контракт с нападающим

«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Радиковским. 19-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2027/2028.

В молодёжной команде «Локомотива» Радиковский оказался в 2022 году. В первой части 2024 года молодой форвард выступал за дзержинский «Арсенал» в чемпионате Беларуси. Радиковский провёл с «железнодорожниками» летние сборы и даже оформил дубль в одном из товарищеских матчей.