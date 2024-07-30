Угальде: Сделаю всё, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата России

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос, сможет ли он побороться за звание лучшего бомбардира текущего сезона РПЛ.

«Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы «Спартака», — приводит слова Угальде «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний Угальде принял участие в двух матчах и отметился одним забитым мячом.

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ будут «Крылья Советов». Матч третьего тура пройдет 5 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.