Дивеев объяснил, почему ему легко работается с Карпиным

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, легко ли ему работается под руководством Валерия Карпина в сборной России.

«Да, и я объясню почему. Он чётко доносит, что ты должен делать, и ты это делаешь. И, понятно, нужно следить за своим телом. Ты профессионал и должен соответствующим образом себя готовить. Говорит: «Ты же в машину 100-й бензин заливаешь. Заправишься 92-м – и она заглохнет», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

В последний раз сборная России собиралась в июне. Тогда команда Валерия Карпина провела гостевой товарищеский матч против Беларуси, в котором одержала победу с крупным счётом 4:0. В следующий раз российская национальная команда должна провести сбор в сентябре. Имена соперников будут объявлены позже.

Напомним, что сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи.