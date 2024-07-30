Шалимов назвал Барко противным игроком

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

Специалист заявил, что высокий уровень Барко виден сразу, этот игрок голоден до футбола, он постоянно ищет мяч.

«Если Барко будет правильно играть, поймать его будет очень тяжело. Очень противный игрок для соперника», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний аргентинец дебютировал за «Спартак» в минувшем матче с «Химками» (3:1). На счету хавбека один забитый мяч со штрафного удара.

31 июля «Спартак» примет на своем поле «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России, начало — в 18:30 по мск.