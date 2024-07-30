Эракович — о старте «Зенита»: «Именно так и хотели начать»

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович высказался о результатах команды на старте нового сезона.

Напомним, в первых трех встречах «Зенит» одержал три победы, забив в каждой игре по четыре гола.

«Это верный путь — именно так и хотели начать двигаться по сезону. С другой стороны, это только начало футбольного года. Нам нужно держать этот ритм», — цитирует Эраковича «Матч ТВ».

Сегодня, 30 июля, «Зенит» примет на своем поле «Факел» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.