Стало известно, какой номер Чалов выбрал в ПАОКе

Появилась информация о том, под каким игровым номером российский форвард ЦСКА Фёдор Чалов будет выступать за греческий ПАОК.

Журналист Антонис Цакалаес опубликовал фотографию на своей страничке в социальной сети, на которой изображена футболка ПАОКа с фамилией Чалова. Стоит сказать, что под фамилией красуется цифра «9».

Ранее стало известно, что 31 июля Чалов прибудет в Салоники для завершения перехода в ПАОК.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

По данным СМИ, на продаже Чалова ЦСКА заработает три миллиона евро.