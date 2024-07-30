Аршавин видит схожести между «Зенитом» Семака и «Спартаком» Романцева

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», ответил на вопрос, корректно ли сравнивать нынешнюю питерскую команду Сергея Семака со «Спартаком» времён Олега Романцева на тренерской скамье.

«Я бы не сравнивал «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева, хотя, конечно, некоторые схожести есть», - цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов. Новый чемпионат команда Сергея Семака начала с двух убедительных побед с одинаковым счётом 4:0. «Сине-бело-голубые» обыгрывали «Крылья Советов» и «Рубин».

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