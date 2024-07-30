Кирилл Новиков отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о возможном назначении на пост наставника «Пари НН».

Ранее появилась информация о том, что 43-летний специалист может сменить в нижегородском клубе Сашу Илича.

«Информация о том, что я могу возглавить «Пари НН», не соответствует действительности. Два тура только сыграли, какая там отставка», — приводит слова Новикова Sport24.

Тренер отметил, что у него не было никаких контактов с «Пари НН».

После двух сыгранных туров подопечные Илича находятся в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с нулем очков.