Тренер Новиков может возглавить команду РПЛ

В обозримом будущем в Российской премьер-лиге может произойти первая тренерская отставка сезона. Ранее мы сообщали, что Саша Илич может быть уволен из «Пари НН», если в ближайшее время результаты не улучшатся.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», следующим главным тренером «Пари НН» может стать Кирилл Новиков. С начала 2021 года этот специалист возглавляет «Нефтехимик». Ранее Новиков работал в московском «Динамо».

Отмечается, что Кирилл Новиков находится в хороших отношениях со спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым. Ранее они пересекались в «Динамо».

В двух прошедших турах РПЛ «Пари НН» проиграл «Рубин» (2:4) и ЦСКА (0:3).