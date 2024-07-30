«Зенит» принял решение по Бакаеву

Петербургский «Зенит» собирается расстаться с полузащитником Зелимханом Бакаевым в текущее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, руководство «сине-гранатовых» не хочет отдавать футболиста в аренду. Клуб заинтересован в полноценном трансфере 28-летнего хавбека.

Зелимхан является игроком «Зенита» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Аль-Вахду».

В составе петербургского коллектива полузащитник провел 34 поединка, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Контракт Бакаева рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.