Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от старта чемпионата.

- Какие выводы можно сделать исходя из двух стартовых туров?

- Есть команды, которые показывают очень хорошую игру. «Зенит», например, который просто катком проходит по соперникам. Ну и команды-аутсайдеры тоже вырисовались. Такие, как «Пари НН». Думаю, что в этом сезоне чемпионат РПЛ будет не очень интересный. В отличие от прошлогоднего.

- Что может помешать «Зениту» взять золото?

- Травмы лидеров или их отъезды. Перестройка потребует времени. Прошло только два тура. Посмотрим. Нельзя вешать питерцам медали уже сейчас.

- Игру Глушенкова в первых турах можно назвать неожиданностью?

- Он же не с улицы пришел. Это уже сложившийся мастер, который в прошлом сезоне по системе «гол+пас» завоевал титул. Сейчас он подтверждает свое мастерство. У него хорошо идет реализация. Но голевых пасов он пока не отдавал. У него образовалась хорошая связка с Венделом. Они с ним думают одинаково. Вендел – не жадный, и если видит впереди перспективную ситуацию, то отдает пас. Причем удобный. Но этот легионер может уехать или получить травму. И что тогда будет?

- Мощный старт получился у «Динамо». В этом сезоне клуб поборется за чемпионство?

- Если будет играть так, как с «Локомотивом», тогда нет. Понятно, что некоторые лидеры отсутствуют, но так нельзя играть в обороне. Три очка с «Локомотивом» - это приятное стечение обстоятельств для «Динамо». Если бы не штанги и хорошая игра Лунёва, то счет мог качнуться в другую сторону.

- Какие эмоции вызывает «Спартак»?

- Первый матч расстроил. Там не был игры. А вот второй тайм с «Химками» порадовал. Пришел Барко, но мы видим таких же игроков: Файзуллаев, Вера. Все они любят идти в обводку, есть дриблинг. Они маленького роста и очень хорошо работают с мячом. Их нестандартные действия приводят к результату. Барко при исполнении штрафного попал туда, куда еще никто не попадал. Но пока этот игрок далек от своих лучших кондиций. Поэтому его и заменили. Но «Спартак» с новым тренером перестраивается, поэтому нужно запасаться терпением. Может, еще кто-то подъедет. Перестройка всегда требует времени. Плюс есть нюансы внутри команды.

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- На что в этом сезоне будет претендовать ЦСКА Николича?

- Больших задач у ЦСКА не будет. Мне не нравятся нестыковки внутри клуба. Орешкин хотел Николича, Гинер с Бабаевым – Игнашевича. Уже есть нервозность. Плюс непонятные трансферы. Например, Шуманский, которого мы вообще не видели раньше. И зимой были такие же странные приобретения. По двум матчам, мне хотелось бы видеть больше вразумительных действий в атаке. Пока этого нет.

- Как вам новички РПЛ - «Акрон» и махачкалинское «Динамо»?

- «Динамо» сыграло с «Химками» строго от обороны. Старается играть высоко, в прессинг. Команде явно нужно усиливаться. С этим составом будет сложно выжить. А «Акрон» удивил. Но ему еще надо сыграться, потому что пришло много новичков. А так, команда хочет играть в современный, активный футбол. Но с обороной пока туго. Тоже нужно усиление.

Елена Григорьевская