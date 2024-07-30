Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от старта чемпионата.

- Какие выводы можно сделать, исходя из двух стартовых туров?

- Наш футбол исправляется в лучшую сторону. У нас насмотрелись европейского футбола и поняли, что долго разыгрывать мяч нельзя в середине поля. Надо проходить ее быстрее. Нужны беговые ребята, которые создавали бы напряг обороне соперника. А разыгрывать мяч поперек и назад – удел ветеранов. Так что понравилось, как начался наш чемпионат. Он непредсказуемый. Есть команды, про которые можно сказать, что это фавориты: как «Зенит», «Динамо». ЦСКА в неплохом состоянии находится. Команда показала в прошедшем туре хорошую игру. «Спартак» неплохо выглядел с «Химками». Команды выправляются. Они понимают, что надо работать на футбольном поле, а не дурака валять.

- «Зенит» начал сезон с двух разгромов. Что может помешать ему взять золото?

- Там состав сумасшедший, Ведь самое главное – это исполнители. Если их нет – ты хоть Моуринью поставь, ничего не получится. А если есть, поставил состав, и больше ничего не надо.

- Игру Глушенкова в первых турах можно назвать неожиданностью?

- Конечно. Хотя он играл правильно, грамотно. Не отбывал номер на поле, как Заболотный, когда выступал в ЦСКА, или Чалов, которого посадили на лавку. Пусть он в Греции поиграет и поймет, что из себя представляет.

- Чалов в ПАОК способен заиграть?

- Не думаю. Если его в Европе никто не присмотрел, когда он играл в Швейцарии, то сейчас тем более. Если бы он кому-то был нужен – остался бы где-то в швейцарском клубе. Просто там поняли, что он из себя представляет.

- На что в этом сезоне будет претендовать ЦСКА Николича?

- Мне не нравится Круговой на левом фланге. Как-то не вписывается он пока в коллектив. Когда там играл Мойзес – все было более надежно. А так все на своих местах. Но иногда ребята валяют дурака. Если будет игровая дисциплина и футболисты будут строго выполнять свои обязанности – все будет хорошо.

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- Мощный старт получился у «Динамо». В этом сезоне клуб поборется за чемпионство?

- Да-да. Уверен, будет хорошая борьба за золото. И ЦСКА может в нее тоже вмешаться.

- А внизу таблицы?

- «Акрон» неплохо начал сезон, махачкалинское «Динамо» набирает очки. Мне вообще нравится этот коллектив. Нельзя сказать, что новички РПЛ – явные аутсайдеры чемпионата.

Елена Григорьевская