Источник: Соболев для «Зенита» второй выбор

Блогер Максим Никитин высказался на тему потенциального перехода нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Соболев для «Зенита» второй выбор. Клуб ищет нападающего более сильного. Насчет паспорта не знаю, но речь, скорее, об игроке не из России. Среди российских форвардов сложно найти сильнее Соболева», - передает слова Никитина «Чемпионат».

Напомним, что ранее нападающего отстранили от тренировок с первой командой «красно-белых».

Соболев играет за «народную команду» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 34 встречи, забил десять голов и отдал девять ассистов.