Угальде рассказал, как «Спартак» может победить «Зенит»

«Мы будем делать все возможное, чтобы обыграть «Зенит». Что есть у «Спартака» для этого? Мы лучше играем с мячом, нам нужно больше показывать свой футбол. Если мы будем это делать, то сможем победить», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».