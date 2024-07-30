Угальде рассказал, как «Спартак» может победить «Зенит»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде в беседе с журналистами высказался касательно противостояния с петербургским «Зенитом» в чемпионате России.
«Мы будем делать все возможное, чтобы обыграть «Зенит». Что есть у «Спартака» для этого? Мы лучше играем с мячом, нам нужно больше показывать свой футбол. Если мы будем это делать, то сможем победить», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».
После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» одержал две крупные победы и с шестью баллами занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с тремя очками располагается на седьмой позиции.
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