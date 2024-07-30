Футболист назвал «Химки» конкурентом «Зенита»

Летний новичок «Химок», защитник Седрик Гогуа, очень высоко оценивает перспективы своей команды. По словам ивуарийского футболиста, «Химки» ставят перед собой задачу стать чемпионами России.

«Конечно, «Химки» - конкурент «Зенита» за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место. У нас отличный тренер и хорошие игроки», - цитирует Гогуа «РБ Спорт».

Гогуа добавил, что всегда нужно стремиться к наиболее высоким целям.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Химки» имеют одно очко в своём активе. Подмосковная команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграла «Спартаку» (1:3).