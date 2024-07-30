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«Зенит» расстанется с четырьмя игроками

30 Июля 2024 • 13:01 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что этим летом петербургский «Зенит» покинут сразу четверо футболистов. При этом он не стал называть имена игроков.

«Четверо куда-то уйдут, в этом не надо сомневаться, зарплат не хватит. Есть же ведомость. Кто-то уйдёт в аренду, туда-сюда. Это уже решение клуба, ну чего нам-то об этом говорить и думать?» - рассказал комментатор на ютуб-канале «Такой футбол».

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В новом сезоне чемпионата страны подопечные Сергея Семака стартовали с двух побед с одинаковым счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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