В «Зените» приняли решение по Соболеву

Отстранённый от тренировок со «Спартаком» нападающий Александр Соболев остаётся героем новостей трансферного рынка внутри России. Поговаривают, что 27-летний Соболев этим летом ещё может перейти в «Зенит».

При этом в «Зените» было принято важное решение по Соболеву. Согласно информации Metaratings, питерский клуб не собирается увеличивать предложение по форварду. Ранее в прессе писали о том, что «сине-бело-голубые» предлагали 8-9 миллионов евро.

Всего за «Спартак» Александр Соболев провёл 140 официальных матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 голевых паса на партнёров.