Мостовой: «Краснодар» пожинает плоды бестолкового назначения Мусаева»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о неудачном старте «Краснодара» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» пожинает плоды решения убрать Ивича и назначить Мусаева. «Краснодар» при Ивиче претендовал на чемпионство, но благодаря бестолковому решению оплошал и в этом сезоне это продолжается», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне краснодарский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В новом розыгрыше чемпионата страны «быки» набрали два балла в двух турах и находятся в середине таблицы.