В ПАОКе ответили на вопрос о переходе Чалова

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов вскоре прибудет в Грецию для оформления трансфера в ПАОК. Об этом сообщили представители клуба.

«Завтра Чалов прибудет в Салоники, чтобы завершить трансфер», - сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе греческого клуба.

Чалов является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За первую команду «армейцев» 26-летний нападающий провел 263 поединка, в которых отметился 89 забитыми мячами и 44 результативными передачами. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 11 миллионов евро.