Экс-форвард «Спартака»: «Сегодняшний «Зенит» никто не остановит»

«Кто может остановить «Зенит»? Сегодняшний «Зенит» никто не остановит. Конечно, хочется увидеть команду, которая даст бой. Почему-то хочется верить, что это будет «Спартак», но пока с трудом», - передает слова Дывыдова «РБ Спорт».