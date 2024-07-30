Экс-форвард «Спартака»: «Сегодняшний «Зенит» никто не остановит»

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Давыдов высказался о силе нынешнего «Зенита». Команда стартовала с двух разгромных побед в новом розыгрыше чемпионата России.
«Кто может остановить «Зенит»? Сегодняшний «Зенит» никто не остановит. Конечно, хочется увидеть команду, которая даст бой. Почему-то хочется верить, что это будет «Спартак», но пока с трудом», - передает слова Дывыдова «РБ Спорт».
В первом туре чемпионата России петербургский клуб разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0. В следующем матче команда Сергея Семака с аналогичным счетом разобралась с казанским «Рубином».
Бан пользователя