Стало известно, кто в «Зените» против перехода Соболева

«Не надо забывать, что в «Зените» есть разные люди - кто хочет взять Соболева и кто не хочет. Семак и Погорелов хотят, а сторона Медведева не горит желанием. Возможно, и Миллер не хочет. И фанаты не хотят», - высказался Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» на ютубе.