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Стало известно, кто в «Зените» против перехода Соболева

30 Июля 2024 • 12:11 Комментировать

Блогер Максим Никитин высказался относительно потенциального перехода нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Не надо забывать, что в «Зените» есть разные люди - кто хочет взять Соболева и кто не хочет. Семак и Погорелов хотят, а сторона Медведева не горит желанием. Возможно, и Миллер не хочет. И фанаты не хотят», - высказался Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» на ютубе.

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил 27-летнего нападающего от тренировок с командой. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года.

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