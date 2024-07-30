ЦСКА объявил о подписании нового легионера

Иранский защитник Амир Риванди официально стал футболистом московского ЦСКА. Как информирует пресс-служба столичного клуба, 20-летний игрок заключил с «армейцами» трудовой договор, рассчитанный до 2026 года. Футболист будет отправлен в аренду в «Бухару» для получения игрового опыта.

«Амир произвёл хорошее впечатление, поэтому было принято решение подписать контракт с футболистом. В наших планах, чтобы зимние сборы он начал вместе со своими партнёрами в ЦСКА», - говорится в сообщении клуба.

После двух туров чемпионата России «армейцы» набрали четыре балла и находятся на третьем месте в турнирной таблице.