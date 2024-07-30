Стало известно, что сказал Станкович перед отстранением Соболеву

Блогер Максим Никитин рассказал о беседе между главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем и форвардом Александром Соболевым по поводу возможного перехода игрока в петербургский «Зенит».
«Станкович очень дипломатично общался с Соболевым. Он сказал: «Окей, мы уважаем его выбор, хорошо, что сказал честно, тренируйся индивидуально». То есть мосты между тренером и игроком не сожжены», - рассказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» на ютубе.
Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с «красно-белыми».
В прошлом сезоне Александр забил пять голов и отдал шесть ассистов в 27 матчах чемпионата России.
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