Стало известно, что сказал Станкович перед отстранением Соболеву

«Станкович очень дипломатично общался с Соболевым. Он сказал: «Окей, мы уважаем его выбор, хорошо, что сказал честно, тренируйся индивидуально». То есть мосты между тренером и игроком не сожжены», - рассказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» на ютубе.