«Краснодар» договорился о трансфере с «Мальоркой»

Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес продолжит карьеру в чемпионате России. «Краснодар» договорился с испанским клубом о переходе 29-летнего уругвайского футболиста.

Согласно сведениям «Чемпионата», за трансфер игрока краснодарский клуб заплатит четыре миллиона евро. Гонсалес способен сыграть как на позиции правого латераля, так и в центре обороны. Кроме того, Джованни может закрыть позицию на правом фланге полузащиты.

В новом сезоне чемпионата России «Краснодар» стартовал с двух ничейных результатов. «Быки» с двумя баллами занимают десятое место в турнирной таблице.